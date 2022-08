Detido um polícia. Campeão mundial de jiu-jitsu morto a tiro no Brasil

A notícia foi avançada, no domingo, pela imprensa brasileira: Leandro Lo tinha sido baleado e ficado, inicialmente, em morte cerebral. Segundo a advogada da família,A advogada Iva Siqueira Junior contou a Al Jazeera , que o alegado atacante se terá aproximado da mesa onde estava o lutador e feito gestos considerados ameaçadores., disse Siqueira à agência de notícias AFP.

O campeão do mundo oito vezes, foi levado de imediato para o hospital, mas entrou em morte cerebral e, horas depois, foi declarado o óbito.







O lutador, que conquistou o seu primeiro título mundial em 2012 na categoria de leves, ainda estava ativo e em maio deste ano conquistou um novo título mundial, mas na categoria de meios pesados. O brasileiro tinha planos para disputar um campeonato nos Estados Unidos nos próximos dias.



Polícia preso por suspeita de assassinato





Segundo o relatório da ocorrência elaborado pela polícia de São Paulo, ao qual o jornal Globo Esporte teve acesso, Leandro Lo envolveu-se numa discussão com Henrique Otávio Oliveira Velozo.



"Trata-se de uma ocorrência que envolve o multicampeão mundial de jiu-jitsu Leandro Lo Pereira do Nascimento e o polícia militar Henrique Otávio Oliveira Velozo", lê-se no documento.



De acordo com as testemunhas, "o polícia, após breve discussão, dirigiu-se à mesa da vítima, agarrando numa garrafa".



"Com um golpe, Leandro derrubou e imobilizou o autor [o polícia], tirando-lhe a garrafa da mão. Nesse momento, alguns companheiros da vítima separaram os dois envolvidos e pediram calma. Depois de se levantar, o autor deu a volta à mesa, agarrou numa arma e disparou um tiro que atingiu a região frontal da cabeça da vítima".



As autoridades brasileiras prenderam, horas depois do incidentes, o agente da polícia acusado de ter matado a tiro Leandro Lo. O tenente Henrique Otávio Oliveira Velozo tem 30 anos e foi detido como suspeito do crime ocorrido na madrugada de domingo.



O Tribunal de Justiça de São Paulo impôs a detenção preventiva durante 30 dias, enquanto Veloso for investigado, como principal suspeito do homicídio do campeão mundial. Embora tenha fugido do local do crime, o alegado agressor, que estava vestido à civil, num dia de folga, foi identificado por testemunhas e com auxílio de câmaras de segurança.



Segundo informações da imprensa brasileira, Velozo já tinha sido punido por atos de indisciplina, por ter interferido numa discussão e agredido um outro agente da polícia, num incidente ocorrido num bar de São Paulo.