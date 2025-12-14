Detidos cinco suspeitos de planear ataque a mercado de Natal em Munique

Um deles terá feito um apelo numa mesquita para matar ou ferir com um carro- bomba o maior número possível de pessoas. As autoridades suspeitam de uma motivação islâmica por detrás dos planos dos suspeitos.

Uma série de ataques com veículos têm ocorrido na Alemanha desde que um islamita lançou um camião contra um mercado de Natal no centro de Berlim, em 2016. Em dezembro passado, várias pessoas morreram num ataque em Magdeburgo.





c/agências

As autoridades alemãs detiveram cinco homens suspeitos de serem militantes islâmicos que planeavam um ataque a um mercado de Natal no sul da Baviera, revelaram a polícia e os procuradores num comunicado conjunto.Os investigadores acreditam que os homens pretendiam conduzir um veículo para um mercado lotado na área de Dingolfing-Landau com o objetivo de matar ou ferir o maior número possível de pessoas, referiu o comunicado, acrescentando que as autoridades suspeitam de uma motivação islamita.