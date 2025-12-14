Mundo
Detidos cinco suspeitos de planear ataque a mercado de Natal em Munique
A polícia alemã deteve cinco homens suspeitos de estarem a preparar um atentado num mercado de Natal, perto de Munique.
As autoridades alemãs detiveram cinco homens suspeitos de serem militantes islâmicos que planeavam um ataque a um mercado de Natal no sul da Baviera, revelaram a polícia e os procuradores num comunicado conjunto.
Três cidadãos marroquinos de 22, 28 e 30 anos, um cidadão egípcio de 56 anos e um sírio de 37 anos foram detidos na sexta-feira na passagem fronteiriça de Suben, entre a Alemanha e a Áustria, de acordo com o comunicado conjunto divulgado no final de sábado.
Um deles terá feito um apelo numa mesquita para matar ou ferir com um carro- bomba o maior número possível de pessoas. As autoridades suspeitam de uma motivação islâmica por detrás dos planos dos suspeitos.Os investigadores acreditam que os homens pretendiam conduzir um veículo para um mercado lotado na área de Dingolfing-Landau com o objetivo de matar ou ferir o maior número possível de pessoas, referiu o comunicado, acrescentando que as autoridades suspeitam de uma motivação islamita.
Uma série de ataques com veículos têm ocorrido na Alemanha desde que um islamita lançou um camião contra um mercado de Natal no centro de Berlim, em 2016. Em dezembro passado, várias pessoas morreram num ataque em Magdeburgo.
c/agências