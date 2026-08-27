Detidos em Díli 16 estrangeiros por suspeita de atividades ilegais `online`

A operação decorreu na quarta-feira na zona de Metiaut, no posto administrativo do Cristo Rei, e foram detidos "16 cidadãos estrangeiros, entre os quais uma mulher, suspeitos de envolvimento em atividades relacionadas com um centro de fraude `online`", pode ler-se numa informação divulgada pela PNTL.

Segundo a PNTL, durante a operação foi também apreendido diverso material, incluindo 30 telemóveis, cartões para telemóvel para aceder a serviços de Internet e uma viatura.

A operação foi realizada por uma equipa conjunta composta por elementos da direção do Serviço de Investigação Criminal e da direção do Serviço de Inteligência Policial da PNTL e do Serviço de Migração.

As autoridades policiais de Timor-Leste detiveram nos últimos meses mais de 500 cidadãos estrangeiros, na sua maioria cidadãos da China, do Camboja e da Indonésia, por suspeitas de envolvimento em atividades ilegais `online`, sobretudo relacionadas com jogo ilegal e fraude.

O Governo timorense aprovou no início de agosto um plano integrado de prevenção e combate às redes transnacionais de fraude financeira digital, criminalidade cibernética e tráfico de pessoas.

A supervisão da execução do plano vai ser feita pela Comissão Interministerial de Segurança através do Centro Nacional de Coordenação, Avaliação e Combate às Ameaças Transnacionais, na dependência direta do primeiro-ministro, Xanana Gusmão.

Um relatório divulgado pelo Escritório das Nações Unidas sobre a Droga e o Crime referiu que os recentes desenvolvimentos em Timor-Leste mostram a deslocação dos centros de burlas no Sudeste Asiático.