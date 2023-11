Detidos em Espanha dois brasileiros por alegadas ligações ao extremista Estado Islâmico

De acordo com a Direção-Geral da Guarda Civil, agentes do Serviço de Informação apoiados pela Unidade Especial de Intervenção (UEI) e pelo Grupo de Ação Rápida (GAR) detiveram estas duas pessoas sob a direção do Ministério Público da Audiência Nacional e do Tribunal Central de Instrução número 5, cujo titular decretou a sua prisão.

Os detidos estavam alegadamente imersos num processo de radicalização e utilizavam plataformas de mensagens instantâneas encriptadas para mostrar o seu apoio ativo à organização EI (Daesh no seu acrónimo em árabe).

Ambos usaram e divulgaram material multimédia de propaganda do EI através dos seus perfis `online`, incluindo manuais de fabrico de explosivos e de envenenamento ou de cibersegurança, bem como documentos que justificavam a execução de ações suicidas.

O FBI dos Estados Unidos colaborou com a Guardia Civil na deteção, identificação e neutralização dos dois irmãos baseados em Espanha.

Além disso, através da Europol, foram estabelecidas ligações importantes entre estes detidos e outros indivíduos detidos ou sob investigação em países europeus devido às suas ligações à ameaça terrorista.

Os agentes fizeram buscas numa casa associada aos detidos na cidade de Estepona (Málaga), a fim de recolher mais provas das suas atividades e esclarecer os factos sob investigação.