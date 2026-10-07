Detidos em França dois suspeitos de gerir site de conteúdos íntimos roubados

A investigação foi conduzida em parceria com as autoridades judiciais dos Estados Unidos.



Estão acusados de posse e divulgação de imagens de menores de caráter pornográfico, branqueamento de capitais, disponibilização de plataformas para fins ilícitos e violação da privacidade.



Os conteúdos eram conseguidos através de ações pirata sobre as redes sociais das vítimas, do aliciamento ou da divulgação não consentida das imagens íntimas como método de vingança.



“Os utilizadores do site eram incentivados, em troca de uma recompensa em dinheiro virtual, a fornecer informações de identificação de cada vítima”, como o nome verdadeiro, idade, local de residência, profissão e “nível de ‘beleza’, numa escala de 1 a 10”, precisaram as autoridade francesas.



“As vítimas (…) são convidadas a contactar a Unidade Nacional de Cibercriminalidade, através do endereço” disponibilizado pelo governo francês, adiantou a procuradora de Paris, Laure Beccuau.





(Com agências)

Os administradores serão dois irmãos, de 21 e 25 anos, e acabaram detidos. A polícia apreendeu, ainda, cerca de 700.000 euros em dinheiro virtual.