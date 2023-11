Detidos sete funcionários da Autoridade Tributária por corrupção no centro de Moçambique

Os sete funcionários foram detidos na segunda-feira por suspeitas de branqueamento de capitais, peculato e falsificação de documentos, na sequência de uma denúncia feita através das redes sociais, indica um comunicado do Gabinete Provincial de Combate à Corrupção de Tete, no centro do país.

"No uso das suas competências, [os funcionários] apoderaram-se de recursos financeiros recebidos a título de Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRPS) em benefício próprio", referiu o GPCCT no documento.

Segundo as autoridades, os detidos terão lesado o Estado moçambicano em mais de 164 milhões de meticais (2,3 milhões de euros).