"Devemos pôr tudo cá fora". Líder da Câmara dos Representantes junta-se à pressão para divulgar arquivos Epstein

Foto: Leah Millis - Reuters

Aumenta a pressão sobre Donald Trump, no seio do Partido Republicano, para a divulgação total dos ficheiros do caso de Jeffrey Epstein. Agora é o presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, a defender que seja tornada pública a alegada lista de personalidades envolvidas numa rede de exploração sexual de menores liderada pelo magnata Epstein.