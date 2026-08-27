"Devolveu-me a vida". Cabeças brilhantes e a ajuda da IA

Escondido por camadas de osso e uma membrana resistente estava o tumor.

A equipa que “treinou” a ferramenta de IA explica que o processo “é semelhante à tecnologia de reconhecimento facial nos telemóveis, mas, em vez disso, reconhece estruturas anatómicas importantes e, muitas vezes, ocultas”.

Os investigadores utilizaram centenas de vídeos de remoção de tumores na hipófise.





Delimitaram os vasos sanguíneos e os nervos em cada vídeo para ajudar o sistema de IA a captar dados e começar a "reconhecer" as estruturas mais importantes.

Além disso, ao contrário de outras ferramentas experimentais de IA, funciona em tempo real.

“Pode atuar como um segundo par de olhos especializado”, sintetiza o investigador citado pela BBC.

"Devolveu-me a vida"

"Do ponto de vista da segurança do doente, vejo claramente o benefício.", afirma Rhys Hibbert, pai de dois filhos, em declarações à BBC.Ele foi operado por uma equipa do hospital, em Londres, e a cirurgia envolveu a— uma câmara fina acoplada a uma haste — através do nariz até à base do crânio., identificar o local mais seguro para o retirar. Até porque a anatomia tende a variar de uma pessoa para outra.Portanto, e, avaria entre os. Para além do risco de lesão num vaso sanguíneo.Com a ferramenta de IA os riscos e as probabilidades mudam. Foi o que aconteceu na cirurgia de Rhys Hibbert. Num ecrã, a, foram demarcadas as zonas onde provavelmente se encontravam vasos e nervos. Os locais mais seguros para remover o tumor também foram destacados."O sistema foido que a maioria dos cirurgiões vê ou realiza ao longo de toda a sua carreira ", afirma um dos investigadores, Hani Marcus, que participou na realização do procedimento.Acresce ainda uma garantia, os cdeste sistema de Inteligência Artificial que serve apenas de auxílio.A equipa desenvolveu e testou a sua tecnologia de IA em laboratório. Um trabalho que teve financiamento público, através do, e também privado, do Google."Quando abri os olhos após a operação, senti como se tivesse uma visão de 360 graus,", recorda Rhys Hibbert."Tambéme todos os efeitos secundários que sofria antes da cirurgia desapareceram”.Os problemas começaram há um ano e meio quando, durante a habitual caminhada na hora de almoço,Um exame revelou a presença de um(um órgão do tamanho de um berlinde localizado na base do crânio).O tumor estava localizadodas artérias carótidas e dos nervos óticos, responsáveis pela visão.À medida que o tumor começou a pressionar os nervos óticos, a visão periférica de Hibbert foi reduzida.Embora não necessitasse de cirurgia imediata, Hibbert começou a tropeçar em objetos e sentia uma fadiga intensa e tonturas.No entanto,Quando os cirurgiões lhe deram a opção de ser aa submeter-se à cirurgia utilizando uma ferramenta de IA em tempo real,"Se os doentes não estiverem dispostos a participar em investigação, como poderão os médicos aprender e".