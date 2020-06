Dexametasona. O novo medicamento testado na luta contra a Covid-19

De acordo com o estudo realizado pela Universidade de Oxford - e noticiado pela BBC -,As novas descobertas mostram que o custo do medicamento pode ser uma vantagem no tratamento da Covid-19 em países com menor nível de rendimentos. O Governo britânico já garantiu que a dexametasona estará acessível no serviço nacional de saúde do país, com mais de 200 mil unidades disponíveis.A maioria dos doentes afetados por Covid-19 não necessita de tratamento hospitalar, mas para aqueles que necessitam de internamento a dexametasona está a ser utilizada para tratar os sintomas da doença.Os testes foram conduzidos em mais de dois mil pacientes hospitalares. A estes foi administrada dexametasona e foi feita uma comparação a outros quatro mil que não tomaram o anti-inflamatório.Um dos líderes da investigação da Universidade de Oxford, Peter Horby, explicou que até agora a dexametasona é o único medicamento que mostra uma redução no número de óbitos em pacientes Covid-19.O professor Martin Landray falou em “benefícios claros” na lutar contra a pandemia: “O tratamento consiste em dez dias a tomar dexametasona e custa cinco libras por paciente. Este é um medicamente que está disponível em todo o mundo”.Ainda de acordo com o professor Landray,No entanto, explica que os cidadãos não devem sair de casa e comprar o medicamento para o tomar, já que o mesmo parece não ajudar pessoas que apresentem sintomas ligeiros da Covid-19 e que não necessitem de ajuda para respirar.A dexametasona fez parte de uma bateria de testes que também incluiu a hidroxicloroquina, que acabou por ter a autorização de uso revogada devido a problemas cardíacos. O remdesivir, usado para tratar o ébola, parece encurtar o tempo de recuperação dos pacientes, de 15 para 11 dias, e está também disponível no sistema de saúde britânico. No entanto, os estudos realizados não mostram que pode reduzir a mortalidade em doentes Covid-19.A dexametasona é utilizada desde o fim da década de 60 no tratamento de várias doenças, como a artrite reumatoide e a asma. O medicamento é administrado via intravenosa nos cuidados intensivos e é dado em comprimidos par doentes menos graves.