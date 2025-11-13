Dez anos dos atentados de Paris. Cerimónias na capital francesa homenageiam vítimas

Um grupo de terroristas islamitas matou 132 pessoas na sala de espetáculos Bataclan, em bares e em terraços em Paris. A capital francesa preparou cerimónias e memoriais às vítimas.

Os ataques, reivindicados pelo Estado Islâmico, deixaram 130 mortos — 90 só no Bataclan — e mais de 350 feridos. Dois sobreviventes do Bataclan cometeram suicídio tempo depois, elevando o número de mortos para 132.

Os ataques ocorreram em vários locais de Paris e arredores, numa sexta-feira.Estava a decorrer um jogo amigável de futebol entre França e Alemanha.Está marcado para esta noite um jogo de apuramento para o Mundial e a segurança foi reforçada. Espera-se que antes do apito inicial haja um minuto de silêncio em respeito pelas vítimas dos ataques de 2015.Pelas 21h40 dessa sexta-feira, um último comando chegou à sala de espetáculos parisiense do Bataclan, onde a banda norte-americana de hard rock “Eagles of Death Metal” atuava.As homenagens, ao longo do dia desta quinta-feira, contam com a presença de Emmanuel Macron e o presidente da República de França na época, François Hollande, assim como com vários governantes. O presidente francês marcará presença em todos os locais do massacre.Está ainda em construção o Museu-Memorial ao Terrorismo (MMT), com inauguração prevista para o final de 2029 ou início de 2030 em Paris, onde se dedicará uma parte significativa do acervo aos atentados de 13 de novembro, com quase 500 objetos relacionados aos ataques, a maioria doada por vítimas e familiares das vítimas.