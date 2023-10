Dez camiões com ajuda humanitária entram na Faixa de Gaza

"Hoje recebemos dez camiões dos nossos irmãos do Crescente Vermelho egípcio, através da passagem de Rafah, informou a organização humanitária palestiniana no Facebook, numa mensagem citada pela agência Europa Press.

De acordo com a publicação, no carregamento há alimentos e material médico.

O Crescente Vermelho da Palestina destacou que até ao momento entraram 94 camiões com ajuda humanitária desde o início do atual conflito, no dia 07 de outubro, quando anteriormente entravam na Faixa de Gaza aproximadamente uma centena de camiões diários.

A organização informou que "até ao momento não se permitiu a entrada de combustível", vital para o funcionamento dos geradores que abastecem os hospitais de Gaza com eletricidade.

O grupo islamita Hamas desencadeou em 07 de outubro um ataque surpresa contra o sul de Israel com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados, matando mais de 1.400 israelitas, sobretudo civis, e sequestrando mais de 200.

Em resposta, Israel declarou guerra ao Hamas, movimento que controla a Faixa de Gaza desde 2007 e que é classificado como terrorista pela União Europeia e Estados Unidos, bombardeando várias infraestruturas do grupo na Faixa de Gaza e impôs um cerco total ao território com corte de abastecimento de água, combustível e eletricidade.

O conflito já provocou milhares de mortos e feridos, entre militares e civis, nos dois territórios.