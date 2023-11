Dez cidadãos sinalizados por Portugal ainda não conseguiram sair de Gaza

João Gomes Cravinho não clarificou se a saída dos portugueses pode acontecer ainda hoje ou se terá de ser adiada.



No entanto, mantém a expetativa que a chegada ao Egito será muito em breve.



Na terça-feira o governo português foi informado pelas autoridades egípcias e israelitas que hoje os cidadãos portugueses teriam autorização para atravessar a fronteira.



João Gomes Cravinho disse que as autoridades portuguesas se mantêm em contacto permanente com as do Cairo e Telavive.