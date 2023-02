Dez dias de manobras. Chineses, russos e sul-africanos em exercícios navais no Índico

Segundo a Força Nacional de Defesa sul-africana,. JáCitada pela BBC, Denys Reva, do Instituto para Estudos de Segurança, da África do Sul, estima que

Os mísseis russos Zircon superam em nove vezes a velocidade do som e têm um alcance de mil quilómetros.

Estes exercícios tripartidos não são inéditos – em 2019 mobilizaram sete navios, em concreto um vaso de guerra por cada país, navios de abastecimento e outros de vigilância, que treinaram a resposta a incêndios e inundações costeiros e a recuperação de embarcações capturadas por piratas. Desta feita, porém, revestem-se de outro valor geoestratégico, face à invasão russa da Ucrânia.

The South African National Defence Force (#SANDF) has been offered opportunities to carry out naval exercises with the United States, but declined, and is instead proceeding with Exercise Mosi II with Russia and China later this month.https://t.co/PErAaSiX9Q — defenceWeb (@defenceWeb_Afr) February 7, 2023

no atual contexto., acenando com o argumento de que realiza ciclicamente manobras semelhantes com outros países, incluindo os Estados Unidos e a França., sustentou também no mês passado a ministra sul-africana dos Negócios Estrangeiros, Naledi Pandor, ao receber o homólogo russo, Serguei Lavrov.

A África do Sul absteve-se de votar favoravelmente, nas Nações Unidas, a condenação da ofensiva russa contra a Ucrânia. Recusou também juntar-se a norte-americanos e europeus na imposição de sanções a Moscovo.







Igualmente ouvida pela emissora pública britânica, Elizabeth Sidiropoulos, à frente do Instituto de Relações Internacionais da África do Sul, afirma que a participação do país nestas manobras fica a dever-se ao facto de as Forças Armadas se encontrarem subfinanciadas e assoberbadas.Já a Rússia terá, este ano, mais a ganhar com os exercícios Mosi II., acentua Sidiropoulos.Por sua vez,, além de fazer crescer a visibilidade do poderio da sua marinha de guerra no Índico.

O ANC – Congresso Nacional Africano mantém laços históricos com Moscovo, que apoiou ativamente a luta contra o regime do apartheid.







Os críticos internos deste posicionamento do Governo sul-africano consideram que o atual quadro económico deveria ser suficiente para forçar uma ponderação.

, reprovou Kobus Marais, responsável peloda defesa na formação oposicionista Aliança Democrática, citado pela Reuters.

