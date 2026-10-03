Dez feridos após automóvel atropelar multidão de adeptos de râguebi a norte de Sydney

Dois dos feridos --- uma menina de 5 anos e um homem de 67 anos --- encontram-se em estado crítico, de acordo com a polícia do estado de Nova Gales do Sul. Os restantes oito estão em estado estável, entre os quais outra menina de 5 anos e uma menina de 2 anos.

A polícia indicou que deteve o homem de 18 anos, que conduzia o veículo, e que está a investigar o sucedido.

As autoridades policiais afirmaram ainda que não se acredita que o acidente esteja relacionado com terrorismo.

Milhares de pessoas acompanharam os treinos da equipa esta semana, noticiou a Australian Associated Press.

Uma outra grande multidão encontrava-se na rua esta manhã para se despedir do autocarro da equipa antes de um jogo da fase final da liga de râguebi, no domingo.