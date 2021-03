Dez mil detenções por violência contra mulheres no Brasil

Só na última segunda-feira, quando a operação foi intensificada, 1.548 pessoas foram detidas sob a acusação de crimes contra mulheres, tais como ameaças, ferimentos, tentativa de femicídio, assédio sexual ou violação.No mesmo dia, os resultados da operação foram divulgados, numa conferência de imprensa no Ministério da Justiça e Segurança Pública, responsável pela coordenação de uma iniciativa que envolveu cerca de 16 mil agentes da Polícia Civil dos 27 estados do país.A iniciativa beneficiou 188.693 vítimas e mobilizou agentes da polícia em 70 mil visitas a lares onde surgiram relatos de violência contra as mulheres.", disse o coordenador-geral de planeamento da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça, Fernando Oliveira.A ministra do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, também presente na conferência de imprensa, disse que a operação foi um marco na luta contra a violência contra as mulheres no Brasil.Os dados que agregam as queixas apresentadas pela polícia brasileira, com as denúncias feitas através de uma linha especializada, foram divulgados na véspera do Dia Internacional da Mulher pela ministra do setor. Damares Alves indicou que, em 2020, mais de 105 mil mulheres brasileiras foram vítimas de violência.De acordo com os dados agora apresentados,

Quanto aos agressores, estão na mesma faixa etária, mas são, maioritariamente, de raça branca.