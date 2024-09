Dez mortos em acidente de autocarro escolar no leste chinês

O acidente ocorreu à entrada de uma escola secundária em Tai'an, na província de Shandong.

O autocarro, que transportava estudantes, perdeu o controlo e embateu contra alunos que se dirigiam para a escola, matando e ferindo mais de dez pessoas, indicou a Xinhua.

As autoridades locais estiveram no local, que permanece isolado, estando a polícia a investigar as causas do acidente.