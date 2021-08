Dez mortos em acidente numa carrinha que transportava imigrantes no Texas

As autoridades do Texas disseram estar a investigar um "acidente grave" perto da cidade de Falfurrias, a poucos quilómetros da fronteira com o México.De acordo com a estação local Valley Central, a carrinha embateu num poste provocando a morte a dez pessoas.A utilização de veículos sobrecarregados é típica do "modus operandi" dos contrabandistas de migrantes na fronteira entre os dois países.

Em março, um presumível contrabandista foi acusado após 13 pessoas terem morrido numa colisão entre um camião pesado e um veículo apinhado de migrantes no sul da Califórnia.