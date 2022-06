Dez mortos em incêndio em centro de terapia para viciados em drogas no Brasil

O incêndio começou na noite de quinta-feira e destruiu o Centro de Tratamento e Apoio a Dependentes Químicos, localizado no município de Carazinho, segundo a Secretaria de Segurança do Rio Grande do Sul.

O Corpo de Bombeiros encontrou nove pessoas mortas na clínica de reabilitação - outra perdeu a vida num hospital da região - e também estão à procura de uma pessoa desaparecida.

O incêndio, que foi de grandes proporções e queimou toda a parte de madeira do centro, onde aparentemente ficavam os quartos, também provocou dois feridos que tiveram de receber atendimento médico e estão estáveis, enquanto outras duas pessoas saíram ilesas.

De acordo com a Secretaria de Segurança do Rio Grande do Sul, os bombeiros já conseguiram controlar as chamas e estão agora na fase de rescaldo para evitar que surjam novos focos.

No momento, as causas do incêndio e a identidade dos mortos são desconhecidas.

Um incêndio semelhante ocorreu em 08 de fevereiro de 2019 no alojamento do centro de treinos do Flamengo, no Rio de Janeiro, em que morreram dez adolescentes que jogavam nas categorias inferiores do clube de futebol mais popular do Brasil.