Dezenas de baleias encalhadas em praia australiana vão ser eutanasiadas

na costa oeste da ilha, na terça-feira, segundo o Departamento de Recursos Naturais e Ambiente da Tasmânia. Nae, apesar de os socorristas terem tentado enviar duas delas para o mar, o vento e o mar agitado fizeram com que elas voltassem imediatamente para a costa.”, afirmou à CNN Shelley Graham, do Serviço de Parques e Vida Selvagem da Tasmânia.Segundo o biólogo marinho Kris Carlyon, “”.

Espera-se que essa tarefa terrível - que implica abater os animais - comece esta quarta-feira e continue na quinta-feira.

Imagens aéreas mostraram as baleias espalhadas ao longo da praia, algumas semienterradas na areia, enquanto outras ficaram presas em águas rasas perto de afloramentos rochosos.





A praia onde mais de 150 baleias ficaram encalhadas, fica a cerca de 300 quilómetros da cidade de Launceston – e é extremamente difícil de aceder e transportar qualquer equipamento de salvamento.



Não foi possível enviar equipamento para o local remoto e inacessível", disse Brendon Clark, um oficial de ligação do Serviço de Parques e Vida Selvagem da Tasmânia.Este é o terceiro encalhe em massa em cinco anos na costa oeste da Tasmânia, mas ainda não se sabe se se trata de um padrão com uma causa discernível”.

Os comportamentalistas animais e os cientistas marinhos dizem que as taxas de sobrevivência das baleias encalhadas são baixas e que os animais “só conseguem sobreviver cerca de seis horas em terra antes de começarem a deteriorar-se”.





“Nem sempre é claro porque é que as baleias encalham, mas elas têm encalhado há muitos séculos nas costas de todo o mundo, incluindo em massa”, afirmou Angus Henderson do Instituto de Estudos Marinhos e Antárticos da Universidade da Tasmânia.O público já havia sido avisado para ficar longe do local, para sua própria segurança, pois as baleias são grandes, pesam de 500 quilos a cerca de três toneladas, acrescentou Clark.. O local tem um importante património cultural para os aborígenes, pelo que um porta-voz do departamento sugeriu anteriormente que “pode ser um caso de deixar a natureza seguir o seu curso”.

As falsas orcas são tecnicamente uma das maiores espécies de golfinhos do mundo, tal como as suas homónimas orcas. Podem atingir seis metros de altura e pesar 1,5 toneladas. Na quarta-feira, as autoridades disseram que o grupo estava encalhado no local há mais de 24 e que os animais sobreviventes já estavam sob stress extremo.

Baleias são uma espécie protegida na Tasmânia

Mais de 80 por cento dos encalhes de falsas orcas ocorrem na Tasmânia - frequentemente na sua costa ocidental. A ilha tem registado uma série de encalhes em massa de baleias nos últimos anos - incluindo o pior de sempre em 2020 - mas as baleias assassinas não encalhavam em massa na ilha há mais de 50 anos.

As baleias são uma espécie protegida na Tasmânia, mesmo quando mortas, e interferir com uma carcaça é uma ofensa.

Cerca de 470 baleias-piloto encalharam mais a sul, no porto de Macquarie, em 2020, tendo cerca de 350 delas morrido apesar dos esforços de salvamento. Outras 200 encalharam no mesmo porto em 2022.

Os golfinhos em vias de extinção, que podem crescer até 6,1 m de comprimento e pesar até 1.361 quilos, assemelham-se a baleias assassinas. Encontram-se em todos os oceanos tropicais e subtropicais, geralmente em águas profundas ao largo, de acordo com a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA.

Em recentes operações de encalhe em massa, tem sido utilizada maquinaria para mover as baleias encalhadas para áreas mais isoladas, para que possam ser estabilizadas na água antes de serem libertadas.Há uma série de teorias que explicam a ocorrência de encalhes. Alguns especialistas dizem que os animais podem ficar desorientados depois de seguirem os peixes que caçam até à costa.Outros acreditam que um indivíduo pode, por engano, conduzir grupos inteiros para a costa.