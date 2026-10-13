Dezenas de feridos e detidos após confrontos entre polícia e manifestantes em França

Este é o quinto dia de protestos dos estudantes e contou com a presença da ativista sueca Greta Thunberg.

Centenas de escolas fechadas

Há uma semana, no auge da mobilização, 800 escolas estavam fechadas.

As autoridades começaram a fechar escolas para diminuir a intensidade das manifestações após os danos generalizados e o crescente número de feridos entre funcionários, alunos e polícias.





Estão agendados novos protestos para quinta-feira e sábado.

c/agências

Ao início da tarde desta terça-feira, milhares de estudantes, professores e sindicatos iniciaram uma marcha na capital francesa para reiteraram a reivindicação por uma reforma imediata no ensino secundário.Há também feridos registados em Lyon e dezenas de comércios afetados pelos protestos. Em Paris, vários carros foram incendiados e lojas vandalizadas.Já o Ministério do Interior registou 161.500 manifestantes em todo o país, 41.500 dos quais em Paris.Há uma semana, numa outra jornada de protestos, foram contabilizados entre 266.000 (segundo as autoridades) e 450.000 manifestantes (segundo os organizadores) no país, incluindo entre 56.000 e 100.000 em Paris.O governo francês prometeu atender às reivindicações dos manifestantes, mas os protestos acontecem numa altura em que se inicia um debate crucial no Parlamento sobre o projeto de orçamento do Governo, que prevê 43 mi milhões de euros em “medidas de recuperação” das finanças para tentar reduzir a dívida pública, que atingiu 112% do PIB.O Governo insiste que a mobilização está em declínio, anunciando uma “descida” do número de escolas encerradas.O Ministério do Ensino Superior afirmou hoje que 35% das instituições sob a sua supervisão foram fechadas, enquanto a associação de estudantes afirmou que 90% das cerca de 70 universidades francesas estão "bloqueadas" ou "encerradas".Na segunda-feira, 20 membros do pessoal da Educação Nacional ficaram feridos, incluindo cinco diretores escolares, o segundo maior número de feridos diários desde o início do movimento, há cerca de três semanas.