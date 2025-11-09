Dezenas de feridos em colisão de dois comboios na Eslováquia

"Os testes de álcool e drogas realizados a ambos os maquinistas deram negativo", afirmou um porta-voz da polícia.





Dia 13 de outubro último, mais de 100 pessoas ficaram feridas na colisão de dois comboios de alta velocidade perto da aldeia de Jablonov nad Turňou, no leste da Eslováquia. O acidente ocorreu pouco antes da entrada de um túnel, o que mobilizou uma grande operação de emergência.



Na altura, e segundo Petra Klimešová, porta-voz do Centro Operacional de Serviços Médicos de Emergência da Eslováquia, nove pessoas sofreram ferimentos moderados a graves, duas ficaram em estado crítico.





Sete ambulâncias, três helicópteros de resgate e dois autocarros de evacuação foram enviados para o local para transportar as vítimas para os hospitais próximos.

Aproximadamente 800 pessoas seguiam a bordo dos dois comboios, que viajavam entre Svätý Jur e Pezinok, a cerca de 20 quilómetros a norte da capital, Bratislava, no momento da colisão, disseram as autoridades.Onze pessoas foram levadas para o Hospital de Bratislava, acrescentou, especificando que não houve mortes."Os polícias no local estão a prestar assistência intensiva aos serviços de emergência", disse a Polícia Regional de Bratislava no Facebook, descrevendo o local da colisão como "caos".Está em curso uma investigação para determinar a causa do acidente."O comboio passou o sinal vermelho e saiu da estação quando não devia. O segundo comboio expresso colidiu com ele por trás a mais de 100 km/h", disse Ivan Bednárik, diretor da Ferrovia Eslovaca, no local do acidente.