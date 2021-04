Dezenas de macacos berberes fogem de jardim zoológico na Alemanha

O bom tempo e as obras que decorrem no Zoo poderão ter contribuído para abrir os horizontes dos macacos, admite a polícia.







Os fugitivos foram vistos a deambular na área em bando, mas os empregados do jardim zoológico foram incapazes de os capturar antes dos primatas se dispersarem. Horas depois os animais foram sendo localizados e recapturados, tendo regressado às jaulas sem incidentes, de acordo com fontes policiais.





“Os animais aproveitaram aparentemente o bom tempo e passaram a tarde nas imediações da floresta próxima do jardim zoológico”, referiram.







Os macacos-berbere ou de Gibraltar são comummente encontrados em estado selvagem em florestas mistas até 2100 metros de altitude, distribuídos por áreas reduzidas das Montanhas Atlas no Norte de África, ou semisselvagem no território britânico de Gibraltar, no sul de Espanha.





São animais diurnos e pequenos, com até 75 centímetros de altura e 13 quilos de peso, omnívoros, que passam o dia a deambular em busca de frutas, de insetos, de folhas e de raízes, em bandos de 10 a 30 indivíduos.





Os grupos organizam-se conforme uma hierarquia matriarcal sob domínio de uma fêmea e ambos os progenitores partilham os cuidados com as crias, nascidas ao fim de cinco meses de gestação. Atingem a idade adulta ao fim de três a quatro anos, com uma esperança de vida de 20 anos.





De acordo com uma lenda, enquanto a espécie permanecer no território estratégico de Gibraltar, que permite o controlo das entras e saídas do Mar Mediterrâneo e do Oceano Atlântico, este manter-se-á sob domínio britânico.







A tradição terá levado o primeiro-ministro Wiston Churchill a mandar trazer dezenas de exemplares das Montanhas do Atlas durante a Segunda Guerra Mundial, face à possibilidade de uma invasão de Espanha ou da Alemanha e de forma a reforçar a população exígua.