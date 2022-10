Dezenas de mortos em ataque a creche na Tailândia

Pelo menos 34 pessoas, entre as quais 22 crianças entre os dois e os três anos de idade, morreram esta quinta-feira, em Na Klang, no norte da Tailândia, vítimas de um ataque perpetrado por um homem armado com uma espingarda, uma pistola e uma faca. O presumível atacante, identificado pelas autoridades como um ex-polícia de 34 anos, terá também assassinado a mulher e o filho antes de se suicidar.