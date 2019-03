Dezenas de mortos em ataque a mesquitas na Nova Zelândia

Mário Aleixo - RTP15 Mar, 2019, 06:12 / atualizado em 15 Mar, 2019, 09:38 | Mundo

O último balanço aponta para 49 vítimas mortais e três dezenas de feridos. Sobre os detidos sabe-se apenas que são três homens e uma mulher. A polícia classifica os acontecimentos desta sexta-feira como ataque terrorista, indicou a agência de Associated Press.



Dez das vítimas foram abatidas na mesquita Linwood Masjid e outras 30 na mesquita de Al Noor, perto de Hagley Park.



Um homem que se identificou como Brenton Tarrant, de 28 anos, nascido na Austrália, reivindicou a responsabilidade pelos disparos e transmitiu em direto na Internet o momento do ataque. Tarrant deixou um manifesto anti-imigrantes de 74 páginas, no qual procurou justificar as ações.



A primeira-ministra neozelandesa classificou o sucedido como um ataque terrorista. Jacinta Ardern disse que é óbvio que os ataques foram planeados durante bastante tempo.







Tratou-se, segundo a governante, de "um ato de violência sem precedentes que não tem lugar na Nova Zelândia".



O nível de ameaça à segurança nacional foi entretanto elevado de baixo para alto.



Por sua vez, o homólogo australiano de Jacinta Ardern, Scott Morrison,



O comissário de polícia Mike Bush adiantou que as forças de segurança desativaram uma série de engenhos explosivos improvisados encontrados num veículo após o tiroteio numa das mesquitas.

"Esta é a sua casa. Elas são nós. A pessoa que perpetuou essa violência contra nós não é", frisou.



A polícia neozelandesa aconselhou as pessoas a não se deslocarem a qualquer mesquita no país e a ficarem em casa.



Os ataques, com início às 0h40 de Lisboa, aconteceram nas mesquitas de Al Noor, em Hagley Park, e de Linwood Masjid.



A equipa de críquete do Bangladesh, que está em Christchurch para defrontar a Nova Zelândia, encontrava-se na mesquita de Hagley Park para a oração diária quando o tiroteio começou, mas conseguiu abandonar o local sem que qualquer dos jogadores tenha sido atingido pelos disparos. Martin Hunter - SNPA /Reuters Martin Hunter - SNPA /EPA Martin Hunter - SNPA /EPA Martin Hunter - SNPA /EPA Martin Hunter - SNPA /EPA Martin Hunter - SNPA /EPA TVNZ via Reuters Martin Hunter - SNPA /EPA Martin Hunter - SNPA /EPA Polícia bloqueia o suspeito /Twitter - @ROBERT22041432 via Reuters

Christchurch é a maior cidade da Ilha Sul da Nova Zelândia e a terceira maior cidade do país, com cerca de 376.700 habitantes. Localiza-se na costa leste da ilha e a norte da península de Banks. É a capital da região de Canterbury.

Em conferência de imprensa, a primeira-ministra disse que muitas pessoas afetadas podem ser migrantes ou refugiadas "que escolheram fazer da Nova Zelândia a sua casa".