Dezenas de mortos em atentado contra instituições francesas no Burkina Faso

RTP02 Mar, 2018, 16:22 / atualizado em 02 Mar, 2018, 16:43 | Mundo

Várias testemunhas no local dão conta de que o ataque foi realizado por um grupo de homens armados, com o rosto coberto.

O Serviço de informações do Governo do Burkina Faso avança em comunicado que seis atacantes foram abatidos.



O ministro da Defesa do Burkina Faso classificou este ato de “ataque terrorista que tinha como alvo o Estado-maior e a Embaixada de França”. A justiça francesa já anunciou a abertura de uma investigação por “tentativa de assassinato terrorista”.



Ao longo dos últimos anos, a capital do Burkina tem sido frequentemente alvo de ataques jihadistas, nomeadamente contra locais frequentados por cidadãos ocidentais. Em agosto de 2017, dois atacantes mataram 19 pessoas e feriram 21 num ataque a um restaurante localizado na principal avenida de Ouagadougou.



A situação é particularmente tensa no norte do Burkina Faso, onde os ataques perpetuados por grupos jihadistas são constantes. Desde 2015, pelo menos 133 pessoas morreram em pelo menos 80 ataques.



(Em Atualização)