Dezenas de mortos em confrontos entre forças sírias e fiéis a Assad

A Síria impôs um toque de recolher na cidade portuária de Latakia, no noroeste do país, e na cidade portuária de Tartous, após ferozes confrontos entre combatentes ligados ao líder deposto da Síria, Bashar al-Assad, e forças do Governo.





"Mais de 70 mortos, dezenas de feridos e capturados em confrontos sangrentos e emboscadas na costa síria entre membros dos Ministérios da Defesa e do Interior e homens armados do exército do extinto regime", disse o Observatório num breve comunicado na sua conta oficial na rede social X.

Os alauitas formam um grupo étnico-religioso do Médio Oriente, presente sobretudo na Síria, onde constituem cerca de 15 por cento da população, ou seja, cerca de três milhões.

Latakia é desafio de segurança para Ahmed al-Sharaa

Os ativistas alauitas afirmam que a sua comunidade tem sido alvo de violência e de ataques desde a queda de Assad, sobretudo nas zonas rurais de Homs e Latakia.

Apesar de Sharaa se ter comprometido a governar a Síria de forma inclusiva, não foram declaradas quaisquer reuniões entre ele e figuras alauitas de topo, em contraste com membros de outros grupos minoritários como os Curdos, Cristãos e Drusos.

O governo de Assad negou ter utilizado armas químicas durante os 14 anos de guerra civil, mas os ativistas acusaram-no de ter levado a cabo dezenas de ataques químicos.

Mais de 300 mil refugiados regressaram à Síria

Mais de 300 mil refugiados sírios regressaram a casa desde a queda do regime de Bashar al-Assad, no início de dezembro de 2024, avançou esta sexta-feira o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).



Além disso, 900 mil pessoas deslocadas internamente na Síria também regressaram a casa, acrescentou a porta-voz do ACNUR, Céline Schmitt, numa conferência de imprensa por videoconferência a partir de Damasco.





c/ agências

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, com sede na Grã-Bretanha, revelou esta sexta-feira queO chefe da segurança regional disse que muitos membros das forças de segurança tinham sido mortos e feridos no que descreveu como um ataque bem planeado levado a cabo por “remanescentes das milícias de Assad”., e que se tornou um grande desafio de segurança para o presidente interino Ahmedal-Sharaa, que tenta consolidar o seu controlo.Três meses depois de os insurretos islamistas liderados pelo Hayat Tahrir al-Sham (HTS) de Ahmedal-Sharaa terem derrubado Assad, os seus esforços para reunificar a Síria após 13 anos de guerra civil enfrentam uma miríade de desafios.Ase onde os residentes relataram ter ouvido tiros pesados em várias cidades e aldeias, à medida que a tensão se espalhou na quinta-feira.O ataque de quinta-feira envolveu vários grupos de milícias alinhadas com Assad que tiveram como alvo as patrulhas de segurança e postos de controlo na área de Jableh e na zona rural circundante, afirmou o chefe de segurança da província de Latakia, tenente-coronel Mustafa Kunaifati.”, acrescentou em declarações publicadas pelo Ministério sírio do Interior. As forças de segurança amorteceram o ataque na zona rural em torno de Jableh, embora os confrontos continuem no interior da cidade, acrescentou.O Governo liderado por Assad recrutou uma grande parte da comunidade alauita para o aparelho de segurança e para a burocracia do Estado sírio, que as autoridades lideradas pelos islamitas estão a tentar transformar, nomeadamente através de despedimentos em massa.“Milhares de pessoas optaram por entregar as armas e regressar às suas famílias, enquanto outros insistem em fugir e morrer em defesa de assassinos e criminosos. A escolha é clara: deponham as vossas armas ou enfrentem o vosso destino inevitável”, afirmou.A mesma fonte aconselhou os civis a permanecerem nas suas casas.Um funcionário do Ministério sírio da Defesa revelou à Reuters que as operações das forças de segurança na região de Latakia tinham como objetivo perseguir grupos armados, incluindo criminosos de guerra conhecidos, associados a um antigo oficial do exército sírio.Ibrahim Huwaija que dirigiu os serviços de informação da força aérea de 1987 a 2002, é suspeito, nomeadamente, de ter assassinado o líder druso libanês Kamal Joumblatt em 1977.Na quinta-feira, a agência noticiosa Step, sediada na Síria, informou que as forças governamentais tinham matado “cerca de 70” combatentes do antigo regime, enquanto mais de 25 outros foram capturados em Jableh e nas zonas circundantes.Outros atacantes também se barricaram em edifícios na cidade de Jableh, onde ocorreram ataques de guerrilha, o que levou os ministérios da Defesa e do Interior a enviar grandes reforços das províncias do norte de Idlib, Alepo e Hama para apoiar as suas forças.Esta semana, as tensões também provocaram violência mortal no sudoeste da Síria, tendo as autoridades de segurança registado cerca de doze mortos na cidade de al-Sanamayn em dois dias de violência, na terça e na quarta-feira.No início desta semana, o ministro sírio dos Negócios Estrangeiros revelou ao Observatório Mundial das Armas Químicas que o novo governo estava empenhado em destruir quaisquer reservas remanescentes produzidas durante o regime de Assad.