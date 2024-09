Foto: EPA

Bombardeamentos israelitas no leste do Líbano fizeram este domingo pelo menos 21 mortos. Israel atingiu também alvos houthis no Iémen.

Benjamim Netanyahu diz que o assassinato de Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah, é um ponto de viragem histórico.



Perante o alastrar do conflito, as Nações Unidas preparam-se para dar apoio alimentar a um milhão de deslocados.