Dezenas de soldados mortos ou detidos após motim no Níger

A emissora RTN exibiu imagens de dezenas de soldados, na sua maioria jovens, a serem exibidos publicamente, após intensos tiroteios e explosões durante a madrugada de sábado numa importante base militar localizada no interior do principal aeroporto de Niamey e perto do palácio presidencial.

"Os combates duraram algumas horas em vários locais, o que permitiu às forças de segurança controlar gradualmente a situação, prender e incapacitar estes soldados rebeldes", informou a RTN.

De acordo com analistas e diplomatas, os parceiros russos de Niamey, o Afrika Korps, prestaram apoio aéreo e terrestre às forças locais para resistir à rebelião.

Oficiais militares nigerinos de alta patente visitaram a base do Afrika Korps no aeroporto "e expressaram gratidão aos seus militares pela assistência na repressão da rebelião", segundo declarações do embaixador de Moscovo no Níger, Viktor Voropayev, citadas pelos meios de comunicação russos.

Os soldados rebeldes acamparam na base militar até ao final da noite de sábado, enquanto a guarda presidencial protegia o palácio presidencial e foi mobilizada para retomar o controlo da base.

As forças leais ao Governo recuperaram a "vantagem, pelo menos no aeroporto", de acordo com Wassim Nasr, investigador sénior do Centro Soufan.

Algumas forças militares, no entanto, dirigiam-se para a capital, sem informação sobre se iam apoiar o motim ou a junta, acrescentou Nasr.

O paradeiro do general Abdourahamane Tchiani, que lidera a junta militar que tomou o poder após um golpe de Estado de julho de 2023, permanece incerto.

Horas antes, o Governo do Níger garantiu que houve uma "tentativa falhada de golpe de Estado" por um grupo de militares e assegurou que estava "progressivamente a retomar o controlo" da base aérea e do Palácio Presidencial.

O aeroporto Diori Hamani e a Base Aérea 101 foram alvo de um ataque em janeiro de 2026, reivindicado pelo grupo fundamentalista Estado Islâmico, e de outro em junho, cuja autoria foi atribuída a um grupo vinculado à Al-Qaida.

A Base 101, situada no complexo do aeroporto, alberga o quartel-general dos parceiros russos de Niamei, o Africa Corps.

Também é a sede do estado-maior da força unificada da Aliança dos Estados do Sahel (AES), que o Níger integra juntamente com o Burkina Faso e o Mali.

O local é sensível: entre dezembro e janeiro, acolhia um importante carregamento de concentrado de urânio à espera de exportação. Não foi identificado qualquer movimento dessa carga desde então.

O Níger enfrenta desde meados da década de 2010 a ameaça do fundamentalismo islâmico, tal como os vizinhos Burkina Faso e Mali.