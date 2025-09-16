Dezenas manifestam-se em Lisboa pelo "fim do genocídio em Gaza"

"Todos pela Palestina - Fim ao Genocídio! Fim à Ocupação! é o lema da manifestação organizada pela CGTP-IN, pelo Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e pela Paz no Médio Oriente e Conselho Português para a Paz e Cooperação.

O protesto conta com a presença do secretário-geral da confederação sindical, Tiago Oliveira, e do atual candidato Presidência da República, apoiado pelo PCP, António Filipe.

A manifestação decorre precisamente no dia em que um relatório das Nações Unidas reconhece o genocídio na Faixa de Gaza.

Os investigadores da ONU anunciaram que Israel está a cometer um genocídio na Faixa de Gaza desde outubro de 2023, com a "intenção de destruir os palestinianos" presentes no território.

O Exército israelita lançou na segunda-feira à noite uma série de ataques aéreos intensos contra a cidade de Gaza, enquanto os tanques avançavam lentamente para uma invasão terrestre da capital daquele território.

Desde que Israel anunciou os planos de invadir e ocupar a cidade de Gaza, em agosto, os bombardeamentos aumentaram contra a capital do território, com dezenas de mortes a cada dia, mas também demolições e a destruição de qualquer tipo de infraestruturas.

Na semana passada, o Exército israelita declarou toda a cidade de Gaza como "zona de combate perigosa" e instou os residentes a deslocarem-se para a nova "zona humanitária", perto de Khan Yunis, já saturada de deslocados.

Estima-se que na cidade restem pelo menos 650.000 pessoas - segundo os últimos números do Exército israelita - de cerca de um milhão que ali viviam em meados de agosto, quando Israel anunciou a intenção de invadir a capital do enclave palestiniano