Dezoito mortos em naufrágio de embarcação no Brasil

O naufrágio ocorreu esta quinta-feira depois das 06h30 (10h30 em Lisboa) quando a embarcação saía de Mar Grande, no município de Vera Cruz, cidade localizada na região metropolitana de Salvador. A embarcação tinha como destino a capital baiana, onde muitos estudantes e trabalhadores se deslocam todos os dias desde a zona residencial de Mar Grande.



A Marinha brasileira e a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab) confirmaram o ocorrido e informaram que já conseguiram resgatar 81 pessoas com vida do mar.



Ao início da tarde, foi avançado que o naufrágio tinha provocado 22 vítimas mortais, mas o número acabaria por ser recalculado horas mais tarde, às 16h30 (20h30 em Lisboa).



No entanto, várias embarcações particulares no local também auxiliaram nos salvamentos, pelo que a Marinha acrescentou que não é possível confirmar com precisão o número de tripulantes resgatados.



Segundo as entidades da Astramab, a embarcação tinha capacidade para 162 pessoas.



Numa nota oficial, o Presidente brasileiro Michel Temer "lamentou profundamente as perdas trágicas" e manifestou solidariedade com as famílias das vítimas.





Segundo o jornal Folha de São Paulo, o naufrágio ocorreu sob chuva forte. Os sobreviventes contam que muitas vítimas cairam ao mar com o acidente. Um sobrevivente que faz o trajeto todos os dias conta que foi o impacto de duas ondas que fez com que a embarcação se virasse. A mesma testemunha critica a falta de segurança e a demora excessiva no resgate.



O Governador do Estado da Bahia, Rui Costa, emitiu uma nota afirmando que todos os esforços estão a ser feitos no apoio do socorro às vítimas e decretou luto em homenagem às 18 vítimas mortais, cujos corpos foram já resgatados das águas.



"Manifesto minha solidariedade aos familiares das vítimas. Todas as forças do Governo do Estado estão mobilizadas para dar assistência e prestar socorro às vítimas. Estou acompanhando pessoalmente esta difícil operação desde cedo e todas as providências foram tomadas imediatamente", disse o governador.



Em menos de três dias, contabilizam-se 39 mortos em naufrágios no Brasil. Na terça-feira, um outro naufrágio no rio Xingú, no estado do Pará, morreram pelo menos 21 pessoas e 23 pessoas foram resgatadas com vida. A embarcação fazia o transporte ilegal de passageiros e levava na altura 48 passageiros.



