Dia da Europa celebrado nos 27 países da UE

Em Estrasburgo (França), na sede do Parlamento Europeu, a efeméride, que assinala a histórica “Declaração Schuman”, considerada como o momento fundador da atual UE, vai ser marcada por um debate com o chanceler alemão, Olaf Scholz.Sob o lema "", Scholz vai debater com os eurodeputados os seus pontos de vista sobre os desafios e o futuro da comunidade europeia.Em Portugal, a data será assinalada em várias cidades, incluindo em Leiria que acolhe este ano as comemorações oficiais.O Dia da Europa reporta-se à data, em 1950, em que o então ministro dos Negócios Estrangeiros francês Robert Schuman proferiu a declaração na qual se propôs a criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, a base fundadora do que é atualmente a UE. A data foi celebrada pela primeira vez em 1986.