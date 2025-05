Dia de África. João Lourenço apela a paz, segurança e desenvolvimento no continente

Foto: Reuters

Nas últimas horas, o presidente em exercício da União Africana - que é o presidente angolano João Lourenço - alertou que África precisa de paz, segurança e desenvolvimento. E lamentou ainda os vários conflitos no continente africano.



João Lourenço destacou os conflitos atuais em África, como o terrorismo no Sahel, a guerra civil no Sudão, a instabilidade na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, a tensão entre República Democrática do Congo e Ruanda, e a crise na Somália.