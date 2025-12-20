Dia Internacional da Solidariedade. Marcelo apela a "objetivo comum e bússola individual"

O presidente da República alertou este sábado, a propósito do Dia Internacional da Solidariedade Humana, que o reforço da solidariedade internacional "é imperativo" no contexto atual.



Numa mensagem divulgada na página da Presidência da República, o chefe de Estado pede, por isso, aos cidadãos para que façam deste princípio "um objetivo comum".



“Se acreditarmos que a solidariedade é um dos valores fundamentais das relações internacionais no século XXI, sabemos que, no contexto da globalização e do desafio da crescente desigualdade, o reforço da solidariedade internacional é imperativo”, afirma Marcelo Rebelo de Sousa.



O presidente aponta ainda que a proclamação desta data "promoveu o conceito de solidariedade enquanto pilar na luta pela erradicação da pobreza, o primeiro dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, agenda com a qual Portugal está comprometido".



"Neste dia, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa apela a todos os concidadãos para que façam deste princípio da solidariedade um objetivo comum e bússola individual nas diferentes esferas das nossas vidas", lê-se no texto.