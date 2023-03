Dia Mundial da Água. Marcelo apela à redução do desperdício

“Neste dia em que se comemora o Dia Mundial da Água e que se inicia a Conferência da Água das Nações Unidas,”, lê-se em mensagem publicada no portal da Presidência da República.Marcelo exorta, no mesmo texto , “os Legisladores e o Executivo, o Poder Local, bem como todos os cidadãos, agentes económicos, comunidade científica, organizações da sociedade civil, administração pública, a associarem-se ao compromisso de contribuírem para mais rapidamente alcançarmos, no nosso país, os Objetivos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”.

“Este é um imperativo de todos, porque a água é um recurso vital, para o consumo humano, para a produção de alimentos, para a manutenção da biodiversidade, para produção de energia e todas as atividades económicas”, sublinha a nota do gabinete do chefe de Estado.

“Associando-se a este esforço coletivo a Presidência da República elaborou o seu, que identifica medidas de melhoria do desempenho no uso da água e da energia associada, com base no nexos água-energia, já em implementação”, conclui Belém.

Conferência da Água

, no decurso da Conferência da Água 2023 - a primeira do género desde 1977.“A Conferência da Água de 2023 pode e deve ser um ponto de viragem”, adiantou, ao apresentar o evento, Henk Ovink, enviado especial dos Países Baixos, que, a par do Tajiquistão, presidem a esta reunião.

A conferência das Nações Unidas realiza-se sob o tema "Água para o Desenvolvimento Sustentável".



, que se prolonga até à próxima sexta-feira.Pretende-se estabelecer uma nova Agenda de Ação para a Água, no âmbito dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável da ONU, em concreto no que toca ao Objetivo 6, relativo a água potável e saneamento.

