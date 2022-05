Dia Mundial da Liberdade de Imprensa assinala-se sob o lema "Jornalismo na Era Digital"

Para discutir este desafio e outros, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), em parceria com o governo do Uruguai, promove até quinta-feira uma conferência mundial.Ainda dentro da ONU, mas em Genebra (Suíça), está prevista uma sessão especial com a participação da Alta-Comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, e dos laureados com o Nobel da Paz 2021, a jornalista filipina Maria Ressa e o jornalista russo Dmitry Muratov.Num momento em que se trava uma guerra na Europa, o papel da imprensa e dos jornalistas que estão a cobrir o conflito na Ucrânia também está em destaque neste Dia Mundial.Na segunda-feira, o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, destacou o papel crucial dos jornalistas que estão a cobrir a guerra na Ucrânia, e acusou a Rússia de tentar “impedir o mundo de ouvir a verdade” ao “deter, sequestrar e visar” repórteres.Segundo Borrell, que referiu que a segurança dos jornalistas “é uma prioridade da União Europeia”, os profissionais da comunicação social “desempenham um papel crucial” para assegurar que graves violações dos direitos humanos e do direito humanitário internacional “não fiquem impunes”.Lembrou ainda que já foram mortos 10 trabalhadores ucranianos e internacionais de meios de comunicação social desde que a Rússia lançou, em 24 de fevereiro, a ofensiva militar na Ucrânia.