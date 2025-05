Dia Mundial das Abelhas. Guerras, microplásticos e luzes citadinas ameaçam polinizadores

Verificou-se também que a luz artificial dos candeeiros de rua reduz em 62 por cento as visitas às flores pelos polinizadores noturnos.

Que soluções?

Em segundo lugar surge a transição para veículos elétricos, de modo a reduzir a poluição atmosférica.

Os cientistas enumeraram, neste estudo , as 12 maiores ameaças às abelhas na próxima década. Entre elas estão, deixando os polinizadores sem alimentos diversificados.Os investigadores descobriram ainda que as partículas de microplástico estão a contaminar as colmeias de abelhas em toda a Europa. Os testes realizados em 315 colónias de abelhas revelaram a presença de materiais sintéticos, como o plástico PET (politereftalato de etileno), na maioria das colmeias.Os, tendo sido detetados nas colmeias e no mel. Segundo os cientistas, estes medicamentos afetam o comportamento dos polinizadores, reduzindo a sua procura por alimentos e as visitas às flores.Osde pesticidas também representam um risco para estes insetos. Embora a regulamentação imponha que alguns pesticidas sejam usados dentro dos limites "seguros" para as abelhas e outros animais selvagens, a investigação descobriu que podem interagir com outros produtos químicos e causar efeitos perigosos.Também a poluição está a afetar a sobrevivência, reprodução e crescimento das abelhas, assim comoIdentificar novas ameaças e encontrar formas de proteger os polinizadores atempadamente "é a chave para prevenir novos declínios”, explica Simon Potts, o principal autor do relatório intitulado “Ameaças Emergentes e Oportunidades para a Conservação dos Polinizadores Mundiais”., alerta.Segundo esta equipa de cientistas, o primeiro passo para proteger as abelhas é impor leis mais firmes para limitar a poluição com antibióticos que ameaçam a saúde destes insetos.Seguem-se o “cultivo de culturas com pólen e néctar melhorados para uma melhor nutrição dos polinizadores”,e o desenvolvimento de “tratamentos à base de RNAi (ácido ribonucleico), que atacam as pragas sem prejudicar os insetos benéficos”.Proteger as abelhas sem ferrão - importantes para a polinização nos trópicos - através da criação de jardins urbanos, da reflorestação e da proteção dos habitats naturais é outra das soluções apontadas, assim como a utilização de Inteligência Artificial para ajudar a localizar os polinizadores.para que tudo, desde jardins e quintas a espaços públicos e paisagens mais amplas, possa tornar-se habitats favoráveis aos polinizadores”, defende Deepa Senapathi, coautora do estudo.