Dia Mundial do Refugiado assinalado pelas Nações Unidas

Proclamado em 2000, o Dia Mundial do Refugiado é assinalado pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, focando os temas do poder da inclusão e as soluções para refugiados.Em Portugal, o JRS - Serviço Jesuíta aos Refugiados e a Plataforma de Apoio aos Refugiados organizam um evento em torno do tema “Solidariedade sem fronteiras, um mundo sem barreiras”, que se realiza ao final da tarde no "campus" de Campolide da Universidade Nova de Lisboa.Em Cascais, a Associação Helpo vai entregar 64 cabazes alimentares a famílias ucranianas, sírias e afegãs refugiadas no concelho.Do total global de 108,4 milhões de deslocados em 2022, 35.3 milhões eram refugiados, ou seja, pessoas que atravessaram uma fronteira internacional em busca de segurança, segundo dados da ONU.