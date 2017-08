Diana de Gales, cinco momentos, uma vida

Graça Andrade Ramos - RTP 31 Ago, 2017, 11:09 / atualizado em 31 Ago, 2017, 11:42 | Mundo







Estão previstas homenagens e todos os olhos estão postos nos filhos Guilherme e Henrique (Harry) e na nora, Katherine.



Os três visitaram esta manhã os Jardins Brancos, uma parte dos jardins históricos do Palácio de Kensington transformada durante a primavera e verão deste ano num mar de flores brancas, em sua memória.











Gulherme e Harry visitaram depois o memorial de flores e mensagens depositadas por centenas de pessoas junto aos portões do palácio.



Cinco momentos

O mito permanece em torno de uma mulher que, acima de tudo, fascinou e manipulou multidões, com o seu sorriso aberto e olhar inocente e meigo, acima de um corpo de supermodelo sempre vestido de forma impecável. Junto dela, a figura alta, formal e distante do marido, o Principe Carlos, desaparecia.A família real britânica deve a Diana um novo sopro de vida e de popularidade. Para onde fosse, a princesa centrava todos os olhares, roubando protagonismo até à Rainha Isabel. Com ela na linha da frente e adorada por milhões de súbditos, reais e republicanos, nenhum inimigo da monarquia ousava protestar formal e energicamente contra os gastos ou extravagâncias da família Windsor. Se alguém o fazia, ninguém ouvia.Dos milhões de fotografias tiradas a Diana e publicadas em revistas e jornais do mundo inteiro, ficam para a história cinco momentos icónicos.O primeiro, o do beijo ao Príncipe Carlos após o casamento, em 29 de julho de 1981, no balcão do palácio de Buckhingham frente a uma incontável multidão delirante e captado para 2,5 milhões de telespectadores testemunharem ao vivo. Ficaria simplestemente conhecido como 'The Kiss'.O gesto tornou-se a partir daí obrigatório para os novos casais reais. Diana, de apenas 20 anos, surgiu como uma jovem ingénua e deslumbrada, encantadora na sua atrapalhação misturada com felicidade por vir a ser mãe dos herdeiros da coroa.Dez anos depois, a 23 de outubro de 1991, o abraço que rompeu todos os protocolos, o de uma mãe cheia de saudades dos filhos, a bordo do iate real Britannia, depois de uma viagem oficial.Diana, que sempre adorou crianças e que se envolvia diretamente na educação dos filhos, já então vivia momentos conturbados no seu casamento, longe ainda das vistas públicas. Não via os seus 'dois rapazes', Guilherme e Henrique (Harry) há algumas semanas e as saudades romperam num gesto impulsivo, espontâneo e autêntico, que ecoou nos corações do mundo inteiro. Soube-se depois que o príncipe Carlos, um modelo da sobriedade real britânica, tinha cumprimentado os filhos com entusiasmo, longe dos olhares públicos. Mas era Diana quem voltava a marcar o momento.Poucos meses depois, a 11 de fevereiro de 1992, durante uma visita à Índia, a confirmação de que o casamento dos Príncipes de Gales era pouco mais do que uma fachada.Na cidade de Agra, a princesa sentou-se sozinha num banco, com o Taj Mahal, o monumento indiano ao amor, como pano de fundo. Ficaria para sempre como a imagem da mulher perfeita, com tudo para ser feliz, mas contudo triste e sozinha por ser rejeitada pelo marido.O divórcio seria em 1996 depois de lavada muita roupa suja, e revelações que incluiam os casos extraconjugais de Diana e a revelação da relação paralela que Carlos mantinha desde antes do seu casamento, com Camila Parker Bowles. Diana aproveitava a sua influência juntos dospara virar a seu favor a opinião pública. Era o seu maior trunfo contra a Casa Real Britânica.Um ano depois do divórcio, em Angola, Diana, ainda princesa mas já não Alteza Real, é fotografada com crianças, durante uma campanha contra as minas terrestes. Dada a causas filantrópicas, a princesa envolveu-se a fundo com duas campanhas caras ao seu coração, a luta contra o SIDA, então um flagelo mundial, e contra as minas terrestres, que todos os anos matavam ou mutilavam milhões de pessoas e que ela muito contribuiu para banir.A fotografia mostra uma Diana desenvolta e totalmente focada na conversa com um jovem rapaz, enquanto segura ao colo uma rapariga sem uma perna. Em 16 anos, a jovem tímida e deslumbrada assumiu vida própria e está longe de ser uma marioneta da monarquia britânica. Ninguém imagina que daí a meses a princesa passaria a ser uma memória.Curiosamente, uma das últimas imagens em vida da princesa mais fotografada do mundo foi retirada do vídeo de uma câmara de segurança de um elevador.Diana está em Paris, no Hotel Ritz, onde vai jantar com o namorado, o milionário Dodi al Fayed, dia 30 de agosto de 1997. Iria falar ainda com Guilherme e Harry, uma conversa cuja brevidade os 'rapazes' mais tarde lamentarão. Horas depois, Diana será vítima de um aparatoso acidente de carro, ao lado de Dodi, aquele que muitos consideram o grande amor da sua vida depois dos filhos.A notícia da morte correu o mundo em segundos. Os boatos do envolvimento da família real e dos serviços secretos britânicos num acidente que não teria afinal nada de acidental, não tardaram. Os, que sempre rodeavam a princesa, acabaram por ser apontados como os principais culpados, até pela forma como preferiram fotografar Diana moribunda em vez de tentar socorre-la.Junto aos portões do Palácio de Kesington um mar de flores testemunhou o adeus do povo à sua Princesa. Então, como hoje.