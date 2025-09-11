"Diella". Albânia cria ministra através de inteligência artificial
A Albânia tem uma nova ministra gerada por inteligência artificial. Chama-sa "Diella", significa "sol" em albanês, e será responsável pelos contratos públicos. É o primeiro país do mundo a tomar decisão semelhante em nome da transparência.
O primeiro-minsitro da Albânia defende que, assim, os contratos públicos ficam 100% livres de corrupção. A "Diella" foi lançada em janeiro como assistente virtual e era, até aqui, a cara da plataforma e-albania que engloba documentos e serviços públicos.
Veste um traje tradicional albanês e agora tem lugar no Governo.
