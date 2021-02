Digital. RTP envolvida em projeto europeu inédito de partilha de informação em várias línguas

Numa altura em que a desinformação nas redes sociais é constante - e preocupante -, as estações públicas europeias juntaram-se para combater este fenónemo com

Ao abrigo desta nova iniciativa, as emissoras de serviço público vão contribuir com conteúdos noticiosos de alta qualidade para um hub digital.





O sistema já criado permite a tradução automática desses conteúdos em vários idiomas. Depois, os editores vão selecionar as informações que consideram mais relevantes para os seus públicos que serão posteriormente publicadas nos respetivos sites.



Após uma fase piloto bem-sucedida, no decurso da qual 14 emissoras partilharam mais de 120 mil artigos durante oito meses, o projeto beneficiou de um subsídio da União Europeia que permite o desenvolvimento pleno das ferramentas técnicas e reforçar a colaboração editorial entre redações.



O lançamento, visível para o público, desta partilha de informação está previsto para julho de 2021.





Numa primeira fase os conteúdos vão estar presentes em Portugal, com a RTP, mas também na Bélgica (RTBF), Finlândia (YLE), França (France Télévisions), Alemanha (BR-ARD), Irlanda (RTÉ), Itália (RAI), Espanha (RTVE) e Suíça (SWI swissinfo.ch), bem como da emissora franco-alemã e europeia, ARTE.