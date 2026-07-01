Díli e Lisboa assinam acordo para conservar arquivo militar português em Timor-Leste

O memorando visa conservar, manter, digitalizar, valorizar e identificar o património do arquivo militar português existente no Arquivo Nacional de Timor-Leste.

O documento foi assinado entre o ministro da Administração Estatal timorense, Tomás Cabral, que se encontra em visita de trabalho a Portugal, e o ministro da Defesa, Nuno Melo.

No âmbito do memorando de entendimento, Portugal vai dar apoio técnico através do "intercâmbio de especialistas, realização de ações de formação" e da modernização do sistema de arquivo, para o qual será assinado um outro acordo específico.

"Tendo em conta a experiência consolidada e a reconhecida competência técnica das entidades ligadas ao Ministério da Defesa Nacional de Portugal na salvaguarda e valorização do património do arquivo militar, esta cooperação representa uma grande oportunidade para Timor-Leste", pode ler-se na informação divulgada pelo ministério.