Dilma Rousseff internada na China devido a inflamação do nervo do equilíbrio

Embora os familiares da antiga chefe de Estado, de 77 anos, tenham dito à imprensa brasileira que ela foi hospitalizada na segunda-feira, uma série de mensagens publicadas na rede social X indicam que foi internada no dia 21 num hospital de Xangai, sede do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB, na sigla em inglês).

"A presidente está a responder bem ao tratamento e deverá ter alta nos próximos dias", lê-se nas mensagens, que referem que Dilma "está a passar bem", durante a sua hospitalização, e que "manteve as suas atividades laborais normalmente" nos últimos dias.

Dilma Rousseff "agradece as mensagens de apoio e solidariedade recebidas", acrescentou o comunicado assinado pelos assessores, que explicaram que a doença de Dilma é uma inflamação do nervo que controla o equilíbrio. Geralmente é causada por uma infeção viral e provoca fortes sintomas de vertigem durante vários dias.

José Guimarães, líder na Câmara dos Deputados do partido no poder no Brasil, afirmou nas redes sociais que Dilma está internada numa clínica em Xangai após sentir um "mal-estar", condição que, segundo os médicos, não é grave.

De acordo com o jornal Folha de São Paulo, a ex-presidente estava a sofrer de vómitos, pressão alta e tonturas.

Este contratempo obrigou Dilma a cancelar a sua participação numa reunião com membros da direção do banco BRICS, que iria decorrer na Cidade do Cabo (África do Sul), acrescentou o jornal.

Dilma tomou posse em abril de 2023 como presidente do banco de desenvolvimento dos BRICS.