Diminuição da ajuda em armamento aumenta os riscos para a Ucrânia em 2024

A Ucrânia está em desvantagem com a Rússia no que diz respeito à ajuda militar por parte dos aliados, o que coloca desafios acrescidos a Kiev para 2024.Em março deste ano, a Ucrânia pediu aos aliados que enviassem um quarto de milhão de projéteis por mês para ajudar na resposta à ofensiva russa.. Isso traduz-se em cerca de 300 mil projéteis – a mesma quantidade entregue à Ucrânia pela UE ao longo de oito meses – e os especialistas afirmam que o número poderá ser superior, dado que a Rússia poderá ter recebido mais projéteis norte-coreanos por via ferroviária., disse Yiorgos Margaritis, professor emérito de História da Universidade Aristóteles de Salonica, à“A quantidade de projéteis prometida pela Coreia do Norte – dez milhões – é monstruosa. E eles já forneceram um décimo disso”, observou.disse Jens Bastian, membro do Instituto Alemão para Assuntos Internacionais e de Segurança, àAo contrário da UE, a resposta dos EUA na ajuda à Ucrânia foi mais rápida e dinâmica, tendo aumentado em seis vezes a produção de munições de artilharia. No entanto, os EUA já anunciaram que não vão aprovar um novo pacote de apoio militar à Ucrânia até ao final de 2023, dado que o Congresso norte-americano continua a bloquear um novo apoio a Kiev.

Falta de coordenação da UE

A UE tem quatro meses para cumprir a promessa de enviar um milhão de projéteis à Ucrânia, mas tudo indica que esse prazo irá falhar. Tal como explicou o alto representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros, Josep Borrell, as novas entregas de munições a Kiev terão de vir de novas produções, o que torna impossível o envio até março.

Segundo a agência Reuters, até 6 de dezembro, os Estados-membros da UE tinham encomendado apenas 60 mil do milhão de projéteis prometidos à Ucrânia.

“Não temos uma indústria de defesa europeia integrada nem uma política de defesa europeia integrada, e a Ucrânia tem destacado isso há dois anos”, disse Bastian. “O senhor Borrell está a deixar claro que o fracasso a nível da UE é também um fracasso de países individuais que não têm a capacidade de produzir em escala dentro de um período de tempo definido”, acrescentou.Bastian Giegerich, diretor-geral do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, com sede em Londres, disse àque“Nenhum desses requisitos parece garantido atualmente”, afirma Giegerich, acrescentando que a menos que esses requisitos sejam cumpridos, “a tão gabada capacidade de dissuasão da NATO poderá falhar”.“A Rússia pode já não considerar a Europa como tendo defesas credíveis e ficar tentada a atacar um membro da NATO”, alerta.