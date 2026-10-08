Dinamarca acusa Rússia de ataques de sabotagem a empresas de defesa

"O que vimos na primavera foi muito planeamento, mas pouca execução; o que vimos no início do verão é que começaram a realizar muito mais", acrescentou.

A Rússia está a utilizar cada vez mais intermediários não treinados — incluindo pessoas em situação de sem-abrigo e toxicodependentes — recrutados através do Telegram e de outras plataformas de redes sociais.

Primeiro grande ataque a um hub de dados russo

A Yandex opera o YandexGPT, um dos principais modelos de IA generativa da Rússia.

No site do seu serviço Yandex Cloud, a empresa informou que existiam problemas no fornecimento de energia numa "zona" do centro de dados e recomendou que os clientes utilizassem outras zonas.





c/ agências

, afirmou na quarta-feira fonte do serviço de segurança nacional e de inteligência da Dinamarca (PET) — durante uma conferência sobre segurança interna em Copenhaga.Segundo a Reuters, que cita a fonte do serviço de segurança nacional e de inteligência da Dinamarca, a".Embora Moscovo mantenha o controlo político sobre as operações, a sua ousadia operacional está a aumentar, e a Rússia tenta agora " atingir alvos que têm um impacto direto na linha da frente. Isto significa a produção de armas".. A embaixada russa em Copenhaga rejeitou as alegações na quarta-feira, acusando as autoridades dinamarquesas de fazerem acusações infundadas contra a Rússia.A fonte citou uma lista do Ministério russo da Defesa contendo alegados fabricantes europeus dee respetivos componentes que, segundo declarou Moscovo em abril, representavam potenciais alvos militares, sem fornecer mais detalhes."Pode ser qualquer pessoa à procura de dinheiro rápido", sublinhou."Se a primeira pessoa não tiver sucesso, lançam outra contra o problema até o conseguirem"., depois de a Alemanha ter responsabilizado o país por uma tentativa de ataque comao aeroporto de Leipzig/Halle, em agosto.— incluindo o de Copenhaga, o mais movimentado da região nórdica —, naquilo que a primeira-ministra Mette Frederiksen classificou como um ataque híbrido contra o país.ucranianos atingiram um importante centro de dados na região russa de Ryazan, pertencente à Yandex — a principal empresa de tecnologia e inteligência artificial do país —, informou a companhia esta quinta-feira.. A Yandex afirmou estar a lidar com as consequências e a restaurar os serviços afetados.Os principais serviços dirigidos ao consumidor não foram afetados.Anteriormente, não havia registos confirmados de grandes ataques deucranianos a centros de dados russos.