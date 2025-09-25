Dinamarca. Aeroporto de Aalborg encerra devido à presença de drones
Mais um aeroporto na Dinamarca voltou a encerrar temporariamente esta quarta-feira devido à presença de drones no espaço aéreo. O aeroporto da cidade de Aalborg foi afetado com três voos a serem desviados para outros aeroportos.
A Polícia confirmou o incidente através da rede social X mas não avançou mais detalhes. É a terceira vez que acontece esta semana.
Na noite de segunda-feira, os principais aeroportos de Copenhaga e Oslo, encerraram durante várias horas, devido ao avistamento de drones.
