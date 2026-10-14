Dinamarca avisa Trump sobre Gronelândia: Não há "direitos especiais" para a exploração do subsolo





Os Estados Unidos reivindicam o desejo de comprar ou tomar posse da ilha, estrategicamente localizada e rica em minerais, desde 2019, alegando razões relacionadas com a segurança.



“Qualquer ataque futuro aos Estados Unidos terá de passar pela Gronelândia, onde as nossas forças de defesa irão derrubar rotineiramente drones, mísseis ou qualquer outra forma de arma ainda nem sequer concebida”, explicou o líder norte-americano.





(Com agências)

O primeiro-ministro da Gronelândia recusou-se a comentar a declaração de Trump.Apesar do acordo de segurança assinado há três semanas entre as partes,em comparação a outros investidores e organizações, clarificou um representante do governo à televisão pública dinamarquesa.O acordo mantém, ainda assim, a soberania dinamarquesa sobre a Gronelândia e reconhece o direito da sua população à autodeterminação, mas permite o reforço da presença militar dos EUA na ilha.