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Dinamarca avisa Trump sobre Gronelândia: Não há "direitos especiais" para a exploração do subsolo
O Governo dinamarquês transmitiu a Donald Trump que ele não tem qualquer direito preferencial sobre a exploração de matérias-primas na Gronelândia. O aviso surge na sequência de o presidente norte-americano ter anunciado "operações massivas" na ilha.
“A exploração em larga escala de petróleo, gás e minerais está prestes a começar na nossa bela e nova Gronelândia", escreveu Donald Trump na Truth Social.
Em 2021, a Gronelândia proibiu a exploração de urânio e a exploração futura de petróleo no seu território.
Em 2021, a Gronelândia proibiu a exploração de urânio e a exploração futura de petróleo no seu território.
O Ministério dos Negócios Estrangeiros dinamarquês reagiu de imediato e esclareceu que uma exploração ao subsolo da Gronelândia terá de ser feita “no quadro da legislação” aplicada ao local. O primeiro-ministro da Gronelândia recusou-se a comentar a declaração de Trump.
Apesar do acordo de segurança assinado há três semanas entre as partes, os EUA não dispõem de “direitos especiais sobre as matérias-primas” em comparação a outros investidores e organizações, clarificou um representante do governo à televisão pública dinamarquesa.
O acordo mantém, ainda assim, a soberania dinamarquesa sobre a Gronelândia e reconhece o direito da sua população à autodeterminação, mas permite o reforço da presença militar dos EUA na ilha.
Apesar do acordo de segurança assinado há três semanas entre as partes, os EUA não dispõem de “direitos especiais sobre as matérias-primas” em comparação a outros investidores e organizações, clarificou um representante do governo à televisão pública dinamarquesa.
O acordo mantém, ainda assim, a soberania dinamarquesa sobre a Gronelândia e reconhece o direito da sua população à autodeterminação, mas permite o reforço da presença militar dos EUA na ilha.
Os Estados Unidos reivindicam o desejo de comprar ou tomar posse da ilha, estrategicamente localizada e rica em minerais, desde 2019, alegando razões relacionadas com a segurança.
“Qualquer ataque futuro aos Estados Unidos terá de passar pela Gronelândia, onde as nossas forças de defesa irão derrubar rotineiramente drones, mísseis ou qualquer outra forma de arma ainda nem sequer concebida”, explicou o líder norte-americano.
“Qualquer ataque futuro aos Estados Unidos terá de passar pela Gronelândia, onde as nossas forças de defesa irão derrubar rotineiramente drones, mísseis ou qualquer outra forma de arma ainda nem sequer concebida”, explicou o líder norte-americano.
(Com agências)
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