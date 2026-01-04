Dinamarca deixa "lembrete amigável" aos EUA após provocação sobre Gronelândia

Especialistas consideram que a operação norte-americana na Venezuela, no sábado, funciona como um aviso aos aliados dos Estados Unidos preocupados com as ameaças de Trump de apoderar-se de recursos estratégicos, começando pela sua declarada intenção de anexar a Gronelândia.





The Atlantic, Trump reafirmou que a Venezuela pode não ser o último país sujeito à intervenção norte-americana.



"Precisamos da Gronelândia, com certeza", disse à publicação, após a operação militar de sábado, alegando que o território autónomo está "cercado por navios russos e chineses".



Horas depois de os Estados Unidos terem confirmado que tinham atacado a Venezuela e capturado Nicolás Maduro, a esposa do chefe de Gabinete da Casa Branca, Stephen Miller, publicou nas redes sociaisEm plena ofensiva norte-americana em território venezuelano, a publicação de Katie Miller foi interpretada como uma provocação, principalmente considerando o histórico recente de declarações de Donald Trump sobre as intenções de anexar o território insular ártico.A Gronelândia é um território autónomo que pertence ao Reino da Dinamarca e tem sido cobiçada por pelo presidente norte-americano.O embaixador da Dinamarca em Washington reagiu à publicação, respostando a polémica imagem de Katie Miller, lembrando os laços diplomáticos e de defesa entre os dois países e apelando ao “respeito total pela integridade” do território., escreveu Jesper Moller Sorensen, acrescentando que“O Reino da Dinamarca e os Estados Unidos trabalham juntos para garantir a segurança no Ártico”, continuou.Katie Miller foi durante algum tempo conselheira e porta-voz da comissão para a eficiência governamental Doge, na altura dirigida por Elon Musk, antes de ser empregada pelo bilionário no sector privado.