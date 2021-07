Dinamarca enfrenta ação legal por tentar repatriar refugiados sírios

Segundo The Guardian , estima-se que cerca de 1200 sírios que vivem atualmente na Dinamarca tenham sido afetados por esta política e enfrentam agora a ameaça de serem repatriados para Damasco.

O Governo dinamarquês justificou a decisão com base num relatório que concluiu que a segurança em algumas cidades do país, nomeadamente Damasco, tinha “melhorado significativamente”, apesar de nenhum outro país, nem mesmo a Organização das Nações Unidas (ONU), considerar a Síria um país seguro.“A situação na Dinamarca é profundamente preocupante. Embora o risco de violência direta relacionada ao conflito possa ter diminuído em algumas partes da Síria, o risco de violência política continua tão elevado como sempre e os refugiados que voltam da Europa estão a ser alvo das forças de segurança do regime”, lê-se numa nota do gabinete Guernica 37, sediado em Londres, que fornece assistência gratuita e acessível em casos de justiça transnacional e de direitos humanos.”, defende ainda o gabinete, citado por, que está a trabalhar em conjunto com advogados de asilo e famílias sírias afetadas na Dinamarca para iniciar uma ação legal contra o Governo dinamarquês, com base no princípio da Convenção de Genebra de “não repulsão”.

“Se eu voltar, serei presa”

A maioria das pessoas afetadas por esta polícia são mulheres e idosos, uma vez que as autoridades dinamarquesas reconhecem que os homens sírios correm o risco de serem convocados para o exército se regressarem ao país.“Não sinto nada além de medo de entrar sozinha no centro de imigração, mas não posso voltar para a Síria.Não se pode fazer nada nos centros de imigração, não se pode trabalhar, não se pode estudar. É como uma prisão. Vou apenas desperdiçar a minha vida lá dentro", admitiu ao jornal britânico Ghalia, uma jovem de 27 anos que chegou à Dinamarca em 2015 e cuja autorização de residência foi revogada em março.No mês passado, a Dinamarca anunciou que estava a negociar com vários países de fora da Europa, incluindo Tunísia e Marrocos, para aceitarem os requerentes enquanto esperam pela decisão de asilo. O Governo dinamarquês justificava a decisão polémica com o facto de cerca de metade dos migrantes “não terem necessidade de procurar asilo” e de estarem apenas à procura de “uma vida melhor”. O executivo dinamarquês defendia que com a ameaça de serem transferidos para um país de fora da Europa, os migrantes deixariam de ir para a Dinamarca e, por sua vez, de se colocar “numa situação perigosa” no mar Mediterrâneo.Alguns advogados defendem que não será necessário levar o Governo dinamarquês aos tribunais, com esperança de que o executivo reconsidere.Jens Rye-Andersen, um advogado dinamarquês de imigração, acredita que a taxa de revogação das autorizações de residência diminuiu devido às críticas generalizadas da ONU, de grupos de direitos humanos e do público dinamarquês., afirmou.“Houve muitas mudanças no sistema de asilo nos últimos dois anos e claramente não está a funcionar muito bem. Os especialistas que compilaram o relatório inicial usado pelo Governo para mostrar que a situação de segurança na Síria melhorou estão agora a dizer que o trabalho deles foi mal interpretado. Portanto, acho que o Governo não tem outra escolha senão reconsiderar”, afirmou o advogado.