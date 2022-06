Dinamarca referenda aproximação à União Europeia

As sondagens mais recentes sugerem uma maioria a favor do fim da cláusula de exceção.



O referendo foi convocado pela primeira-ministra, a social-democrata Mette Frederiksen, com a justificação de que, após a invasão russa da Ucrânia, iniciada no passado dia 24 de fevereiro, a situação de segurança na Europa mudou radicalmente.



A maioria das forças políticas com representação parlamentar apoia o sim, com exceção dos partidos de extrema-direita, o Partido Popular Dinamarquês e a Nova Direita, e do partido de esquerda Aliança Vermelha-Verde.



A Dinamarca adotou em 1993, logo após a assinatura do Tratado europeu de Maastricht em 1992, exceções à política comunitária em quatro domínios: união monetária e económica, defesa, cooperação policial e jurídica e cidadania.



Em duas consultas posteriores, os dinamarqueses recusaram em 2000 aderir ao euro e em 2015 abolir a exceção na área jurídica.



A exceção à Política Comum de Segurança e Defesa significa que a Dinamarca não pode participar em áreas relacionadas com a defesa e segurança do bloco comunitário, nem em hipotéticas operações militares da UE.