Dinamarca relaciona incidente de drones com violações do espaço aéreo europeu

Foto: via Reuters Foto: via Reuters





“O número, o tamanho, as trajetórias de voo, o tempo passado sobre o aeroporto. Tudo isso junto... indica que se trata de alguém competente”, disse um dos responsáveis da polícia de Copenhaga.

Foto: via Reuters Foto: via Reuters





O que aconteceu “diz muito sobre os tempos em que vivemos e com o que nós, como sociedade, devemos estar preparados para lidar”, refere Mette Frederiksen.





Em Kiev, o presidente ucraniano culpou diretamente a Rússia pelo sucedido em Copenhaga, na segunda-feira à noite.





As autoridades dos dois países estão a colaborar nas investigações e a polícia dinamarquesa afirma que este foi umFoi o aeroporto de Copenhaga que avistou na segunda-feira à noite, cujo modelo a polícia não divulgou e optou por não abater.Além disso, os dronescom as luzes a piscarem, antes de desaparecerem após várias horas.Em conferência de imprensa, esta terça-feira de manhã, as autoridades sublinham que odos sobrevoos de drones sobre o aeroporto de CopenhagaPor “competente”, a polícia refere-se a alguém quepara fazer o que fez. Sendo que o autor (ou autores) deste “incidente”O diretor do serviço de segurança e inteligência da Dinamarca também esteve presente na conferência de imprensa esta terça-feira de manhã.Flemming Drejer reconhece que, dado o contexto internacional, a. Todas as opções e ligações possíveis estão a ser analisadas, afirma.Numa declaração escrita enviada à televisão, adefende queSendo que as autoridadesdo incidente., o principal da Dinamarca, está localizado perto de uma rota marítima movimentada, por onde os navios entram e saem do Mar Báltico. Aficou fechadaEste “incidente grave” causou transtornos para cerca de 20.000 passageiros, 31 voos foram desviados e 100 cancelados, só na Dinamarca.